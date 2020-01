Cos’è la peste suina (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La peste suina è una malattia virale dei suini domestici e cinghiali che può essere molto contagiosa. I sintomi della peste suina sono molto simili ai sintomi della peste suina africana, anche se il virus che lo provoca è un altro. In questo caso è un Flavivirus collegato ai virus della diarrea virale bovina e della “Border disease” degli ovini, per costituire il genere Pestivirus. Il virus della peste suina è davvero molto resistente, anche alle basse temperature. Può resistere fino a 20 giorni nel sangue, nelle feci, nelle secrezioni oculari. E può essere individuato nelle carni affumicate, nei salumi, nei prosciutti, anche a mesi di distanza della loro produzione. Per questo il sequestro di carne di maiale cinese fa allarmare anche il nostro paese. Come avviene il contagio? L’infezione può essere trasmessa tramite contatto diretto tra animali o anche per via ... bigodino

Cos’è la peste suina e quali sono i rischi in Italia : Dopo la preoccupazione per il misterioso coronavirus proveniente dalla Cina, il microrganismo che si trasmette anche agli umani ed ha già infettato migliaia di persone, una nuova minaccia per la salute arriva dall’Oriente: la peste suina. Dopo che la Guardia di Finanza ha sequestrato a Padova 10 tonnellate di carne infetta, sono immediatamente scattati i controlli per prevenire il rischio contagio. Ma cos’è la peste suina, quali sono ...

