Calciomercato Juventus, cessione lampo: affare da 13 milioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Calciomercato Juventus, cessione lampo: affare da 13 milioni di euro attraverso la formula di prestito con diritto di riscatto. Juventus sempre molto attiva sul mercato, anche per quel che riguarda le operazione in uscita. Il prossimo giocatore a lasciare il club bianconero sarà Marko Pjaca, che continua ad essere impiegato pochissimo dal tecnico Sarri.

DiMarzio : Trattativa tra #Barcellona e #Juventus in stand-by per lo scambio #Rakitic-#Bernardeschi. Blaugrana che trattano… - tuttosport : Bild: '#Juve, il #BayernMonaco vorrebbe indietro #DouglasCosta' - DiMarzio : #Juve, #Paratici conferma: '#Pjaca al #Cagliari, è la società giusta per mettersi in mostra'?? -