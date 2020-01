Bambina di due mesi morta per overdose, dopo l’allattamento (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La terribile vicenda, che si è diffusa in tutto il mondo, arriva da Plymouth, un capoluogo della Contea di Marshall, nell’Indiana (Stati Uniti d’America). Una Bambina di 2 mesi è morta a causa di una overdose letale da anfetamine. Secondo quanto riportato, sembrerebbe che la piccola abbia assunto la droga attraverso il latte materno. La morte della neonata risale allo scorso dicembre, ma adesso sono arrivati i risultati di tutti gli esami e l’autopsia sul corpo della Bambina, ha stabilito che ad ucciderla è stata proprio la droga nel latte di sua madre. Era stata proprio quest’ultima ad allertare i soccorsi, dopo essersi resa conto che sua figlia, la piccola Nevaeh, non stava bene. Quando i paramedici giunsero sul posto, le condizioni della piccola erano già critiche e la donna ... bigodino

