Autostrada A7, l’ispettore del ministero: “Avanzati stati di ammaloramento di due viadotti. Scrivia Pietrafaccia andrà rifatto” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Era citato nelle carte dell’inchiesta sui falsi report sui viadotti come il “mastino da tenere a bada” l’ispettore del ministero dei Trasporti, Placido Migliorino, continua il suo lavoro. E oggi ha ispezionato i viadotti Scrivia Pietrafraccia e Scrivia Arnasso, entrambi in A7 nel tratto genovese. Il primo risale agli anni ’30. “Sono stati riscontrati avanzati stati di ammaloramento, in particolare in travi delle campate esterne. Dovrà essere prestata particolare attenzione. Ma per quanto riguarda il primo bisogna entrare nell’ottica, vista l’età di 90 anni, di rifarlo completamente”, l’analisi dell’esperto. Intanto un piano preventivo di monitoraggio ed emergenza relativo a eventuali movimenti del suolo dove insiste il viadotto Veilino, in A12, tra Genova Est e Genova Nervi, in caso di allerta meteo, è stato concordato Autostrade insieme ... ilfattoquotidiano

