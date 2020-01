Aumento bagagli a mano Ryanair: importo e quando scattano i rincari (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Aumento bagagli a mano Ryanair: importo e quando scattano i rincari Chi ha prenotato un volo Ryanair se n’è già accorto, ma la compagnia irlandese low-cost ha aumentato il prezzo dei bagagli a mano. Certo, volare con Ryanair è sempre più economico che volare con altre compagnie e chi è costretto a stare sull’aereo di frequente questo lo sa già. Ma le politiche di rincaro adottate dalla compagnia irlandese non fanno certo piacere ai consumatori (a chi piace spendere di più?). Aumento bagagli a mano Ryanair: aggiornamenti 2020 Dopo i rincari del 2018 che riguardavano il secondo bagaglio a mano oltre alla borsa gratuita (anche quelli non piacquero), che inducevano ad acquistare un biglietto con imbarco prioritario, arrivano quelli del 2020, che segnano un Aumento sempre per il trolley, fino a un importo di 14 euro. L’Aumento equivale al 16,7% in più rispetto a quanto si ... termometropolitico

