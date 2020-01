Asia Gianese 'non faccio le marchette'/ Daniela Martani: 'Sei un insulto, sei vuota' (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La influencer Asia Gianese a La Zanzara: 'Fanno di tutto per stare con me', ma Daniela Martani non ci sta: 'attiri uomini a cui interessano culo e tette' ilsussidiario

MacchiaMimmo : a proposito di #meetoo:a quando la denuncia postuma per molestie di questa,come si chiama? Ah si..influencer.. ASIA… - danielamartani : RT @MaxDelPapa: Oggi si chiamano influencer, ma non pigliamoci in giro. Leggete. Che pena. E poi se vi va leggete #antinfluencer che @danie… - MaxDelPapa : Oggi si chiamano influencer, ma non pigliamoci in giro. Leggete. Che pena. E poi se vi va leggete #antinfluencer ch… -