ArcelorMittal, sindacati: panico da esplosioni in Acciaieria 2 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Fonti sindacali hanno riferito che la notte scorsa alcune deflagrazioni si sono verificate nell'impianto Idf del Convertitore 1 di Acciaieria 2 nello stabilimento ArcelorMittal di Taranto. Paura tra i lavoratori Gli stessi sindacati sottolineano come l'incidente sia avvenuto alla vigilia della fermata dell'Acciaieria 1 e del conseguente aumento della produzione per l'Acciaieria 2. Fiom Cgil e Uilm riferiscono che il guasto al convertitore 1 è stato preceduto da una serie di deflagrazioni all'impianto IDF al servizio del convertitore: si sono aperti diversi squarci alle tubazioni in un'area dell'impianto dove, affermano le due sigle sindacali, "c'è transito di personale per le normali attività di affinazione". L'IDF è un impianto che serve a trattare gas e i sindacati parlano di panico tra i lavoratori in servizio in quel momento. sindacati all'azienda: non fermare l'Acciaieria ... tg24.sky

