Ancona, georgiana proponeva badanti straniere da sposare: arrestata per sfruttamento (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lavinia Greci La 50enne reclutava giovani straniere di età compresa dai 20 ai 30 anni come donne delle pulizie e, intanto, combinava matrimoni con anziani in pensione della zona. È stata fermata per sfruttamento dell'immigrazione Si sarebbe fatta "promotrice" di giovani donne, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, da consigliare a uomini non sposati dai 50 anni in su e preferibilmente pensionati. Prima avrebbe proposto appuntamenti più informali, come un caffè al bar, poi si sarebbe spinta oltre: "Ti piace mia nipote? È giovane e le piace l'Italia. Sai che è qui e cerca anche un marito italiano? Vuoi sposarla tu?". Così, una signora di origini georgiane di 50 anni, che si faceva chiamare con il nome di Marina, è stata arrestata giovedì con l'accusa di sfruttamento dell'immigrazione. È accaduto ad Ancona. L'attività criminale Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, ... ilgiornale

Ancona georgiana Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ancona georgiana