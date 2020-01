Virus misterioso, primo caso in Australia. Allerta anche a Fiumicino. Borse asiatiche giù su timori diffusione (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Virus simile alla Sars che in Cina ha fatto già quattro morti è arrivato in Australia. Abc riferisce di un uomo di ritorno dalla Cina con sintomi riconducibili al misterioso coronaVirus che è trasmissibile da uomo a uomo secondo la conferma arrivata dalle autorità mediche di Pechino nelle ultime ore.La persona contagiata dalla virulenta polmonite è stata posta in isolamento. Pare fosse stato in viaggio nell’area di Wuhan, città della Cina centrale da oltre 11 milioni di abitanti, capoluogo della provincia di Hubei, ritenuta il focolaio del Virus.Borse Asia in caloI timori di una diffusione del Virus colpiscono anche i mercati finanziari con le maggiori Borse asiatiche che chiudono in calo la seduta: da Hong Kong, maglia nera con -2,4%, a Shanghai (-1,4%), fino a Shenzhen (-1,3%), Seul (-1%), Tokyo (-0,91%) e Mumbai (-0,3%).Passeggeri monitorati negli scali ... blogo

Agenzia_Ansa : I morti per il virus misterioso in Cina salgono a sei. Riunione d'emergenza all'Oms. Scattati i controlli negli aer… - Agenzia_Ansa : Il rischio virus in Cina azzoppa i mercati asiatici. Annunciata una terza vittima e 140 nuovi casi di persone colpi… - Agenzia_Ansa : Allarme per il #virus cinese, primo caso accertato anche negli #Usa. Controlli negli aeroporti con scanner per la t… -