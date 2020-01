Stasera tv 21 gennaio | Raiuno | Coppa Italia: Napoli-Lazio (Di martedì 21 gennaio 2020) Si ricomincia con la Coppa Italia. Martedì 21 gennaio scenderanno in campo per giocare il primo quarto di finale Napoli-Lazio, in onda su Raiuno alle 20.45 Martedì 21 gennaio alle 20.45 su Rai1, riprende la Coppa Italia con il primo quarto di finale tra Napoli e Lazio. La squadra partenopea, allenata da Gattuso, viene da … L'articolo Stasera tv 21 gennaio Raiuno Coppa Italia: Napoli-Lazio proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

