Scoperta una cellula in grado di attaccare i tumori: l’identificazione compiuta da un gruppo di ricerca di Cardiff (Di martedì 21 gennaio 2020) Un gruppo di scienziati britannici, nel corso di alcune sperimentazioni, avrebbe scoperto per caso l’esistenza di una cellula capace di sconfiggere molte delle malattie tumorali attualmente conosciute Alcuni ricercatori dell’Università di Cardiff hanno fatto una Scoperta che potrebbe aiutare a rivoluzionare le conoscenze mediche del futuro. La Scoperta di cui ora parleremo è avvenuta in … L'articolo Scoperta una cellula in grado di attaccare i tumori: l’identificazione compiuta da un gruppo di ricerca di Cardiff NewNotizie.it. newnotizie

La7tv : #eden 'Una città che rappresenta l'incontro tra varie culture, quelle del sud e quelle del nord Europa. Viene chiam… - Raiofficialnews : “#StoriaDelNuovoCognome è una serie molto diversa dalla 1^ stagione de #LAmicaGeniale: si apre l’orizzonte dei prot… - _Carabinieri_ : Alla scoperta della Lapponia svedese, dove trionfa ancora una natura incontaminata. Un viaggio tra foreste innevate… -