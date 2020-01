Salernitana, ufficiale un colpo in difesa: dal Pisa arriva Aya (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Primo colpo del mercato invernale per la Salernitana, che dopo giorni di corteggiamento ha raggiunto l’accordo con il Pisa per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del difensore centrale classe ’90 Ramzi Aya. Ad ufficializzare l’operazione è stato proprio il club granata nel pomeriggio attraverso una nota stampa in cui è stato svelato anche il numero di maglia del calciatore romano, che vestirà il 18. Per Aya in questo campionato 18 presenze alla corte di mister D’Angelo nel Pisa con un gol all’attivo, nel successo casalingo dei nerazzurri contro lo Spezia del 9 novembre scorso. L'articolo Salernitana, ufficiale un colpo in difesa: dal Pisa arriva Aya proviene da Anteprima24.it. anteprima24

ottopagine : UFFICIALE | Salernitana, Aya è il primo rinforzo per Ventura #Salerno - m_bufalino : Ufficiale: Aya alla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto - Macchiedink : Salernitana, ufficiale il primo colpo: preso Aya - -