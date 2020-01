Russia e Laos rafforzano la propria collaborazione militare (Di martedì 21 gennaio 2020) Nelle giornate di lunedì 20 e di martedì 21 si sono tenute in Laos le manifestazioni per la celebrazione del 71esimo anniversario dalla nascita dell’Esercito popolare. Alla cerimonia centrale ha preso parte anche una consistente delegazione di Mosca, grazie agli stretti rapporti intrattenuti dai due Paesi e dovuti alla stretta collaborazione militare. Ai margini dell’evento è stata consegnata al Paese dell’Indocina una fornitura di armamenti da parte della Russia, consistenti in carri armati T-72 e da mezzi di trasporto corazzati BRDM-2M. A seguito della consegna, Mosca e Vientiane hanno confermato la reciproca volontà di portare avanti la collaborazione in atto tra i due Paesi nella penisola dell’Indocina, al fine di garantirne la stabilità ed il proseguo della pace. La conferma delle volontà da parte laotiana è giunta per voce stessa del presidente del Paese, ... it.insideover

