RadioBlog | La Gialappa's Band commenterà Sanremo in radio (Di martedì 21 gennaio 2020) Tra il mare di polemiche e defezioni che sta colpendo Sanremo 2020 in questi giorni (ricapitolando: prima Amadeus è stato accusato di sessismo, poi Monica Bellucci ha dato forfait, il presidente della Rai Marcello Foa ha criticato la presenza di Junior Cally ed ora anche la presenza di Georgina Rodriguez potrebbe saltare), una certezza ce la (ri)dà Rtl 102.5. La Gialappa's Band, infatti, tornerà a commentare la kermesse canora durante la sua messa in onda.Blogo lo aveva anticipato nei primi giorni di gennaio, e solo la settimana scorsa è arrivata la conferma: a sei anni dall'ultima esperienza radiofonica sanremese, Marco Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto torneranno dietro i microfoni per commentare le canzoni ed ironizzare su tutto ciò che accadrà sul palco dell'Ariston.radioBlog La Gialappa's Band commenterà Sanremo in radio pubblicato su TVBlog.it 21 ... blogo

