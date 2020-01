Quando la chiesa condannò Emanuele Severino, più ateo degli eretici (Di martedì 21 gennaio 2020) Lavinia Greci Le pubblicazioni del filosofo, che per qualche anno insegnò all'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, entrarono in pesante contrasto con la dottrina cattolica. Così fu allontanato dall'ateneo Si è spento il 17 gennaio, all'età di 90 anni. E ha disposto di far sapere a tutti della sua morte, solo tre giorni dopo le esequie. E così, Emanuele Severino, accademico, compositore e tra i più importanti filosofi italiani contemporanei se ne è andato, lasciando più di un segno. Il celebre studioso, che si era ammalato sei mesi fa, aveva disposto il silenzio sul suo decesso. E così è stato. Nella sua formazione personale, la filosofia aveva rappresentato il suo faro, facendolo scontrare in più di un'occasione con la chiesa cattolica. Il primo scontro con la chiesa Nel 1951, Severino ottenne la libera docenza in filosofia teoretica e da lì iniziò la sua carriera ... ilgiornale

