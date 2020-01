Nuovo vertice sulla prescrizione, dubbi sul lodo Conte (cosa prevede). Iv, “È incostituzionale” (Di martedì 21 gennaio 2020) vertice di governo sulla prescrizione per chiudere definitivamente le discussioni sul tema della Giustizia. Ma il problema resta la posizione di Italia Viva. A pochi giorni dal test delle elezioni regionali, il governo torna a confrontarsi in un vertice sul tema caldo della prescrizione. E lo scopo più o meno dichiarato del Partito democratico è quello di chiudere la faccenda prima del voto in Emilia Romagna, questo per non lasciare aperte delle crepe che, in caso di sconfitta, potrebbero diventare delle voragini in grado di spaccare la maggioranza. Che a quel punto rischierebbe… Fonte foto: https://www.facebook.com/Alfonso.Bonafede.M5S/ prescrizione, vertice di governo: la proposta di Alfonso Bonafede In occasione del vertice Alfonso Bonafede mette sul piatto la sua proposta sui processi-brevi, che nel suo piano dovrebbero esaurirsi entro cinque anni. Questa ... newsmondo

