Miriam Leone: la scollatura infiamma i followers, “presto capirete” (Di martedì 21 gennaio 2020) Lascia in sospeso le prossime notizie, la meravigliosa Miriam Leone, con un post Instagram, dove suggerisce qualcosa sul suo futuro, ai fan Lascia con il dubbio i Follower di Instagram e tutti i suoi fan, la bellissima attrice, Miriam Leone, con un post accompagnato da una breve didascalia che recita: “Presto capirete… Coming soon. Thanks to my super squad ❤️”. Nell’autoscatto, la bella siciliana, appare in uno studio televisivo, con abiti che sembrano richiamare quelli usati in antichità. Infatti, tra gli hashtag, la trentaquattrenne ex modella, lancia un piccolo indizio, parlando di: “Sensualità a corte”. Probabile quindi, che l’attrice sia alle prese con un nuovo film o perché no, una nuova serie, di cui però non si sarebbe ancora parlato e nemmeno, sarebbe stata resa nota la data di uscita. Leggi anche: Harry e ... chenews

Bart1705 : RT @j_gufo: Comunque, per eccellenza del territorio io intendo Miriam Leone. - RBcasting : Da Eva Kant (che vedremo presto in 'Diabolik' dei Manetti Bros. con Luca Marinelli e Valerio Mastandrea) a Donna se… - rallegrame : RT @j_gufo: Comunque, per eccellenza del territorio io intendo Miriam Leone. -