Maturità nel caos: cambia la prova orale, ma non si sa ancora come (Di martedì 21 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Via le buste all'orale, ma da cosa verranno rimpiazzate? Mancano pochi mesi all'esame di Maturità e ci sono ancora molti interrogativi Mancano pochi mesi all'esame di Maturità e la prova più importante del percorso scolastico degli studenti è ancora avvolta nel mistero. Che l'esame di Stato cambi ogni anno non è una novità, ma per quanto riguarda la prova del 2020 ci sono diversi punti di domanda. Quello che è certo è che torna la storia nello scritto e spariscono le buste all'orale. Ma da cosa saranno rimpiazzate? ancora non si sa. E così 500mila ragazzi, insieme ai loro docenti, sono in attesa di spiegazioni. Il punto più critico riguarda di sicuro l'orale. Via le buste che erano state introdotte dall'ex ministro Marco Bussetti, ma sul colloquio ci sono ancora molti dubbi. L'unica cosa certa, per ora, è che la prova orale non avrà inizio come nel 2019 con ... ilgiornale

