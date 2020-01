M5s, arrivano le dimissioni di Di Maio? Rumors sul passo indietro del capo politico (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Movimento 5 Stelle, ipotesi dimissioni da parte di Luigi Di Maio che potrebbe lasciare il ruolo di capo politico dei pentastellati. Dopo il ribaltone che ha investito Virginia Raggi a Roma e dopo l’annuncio di altri due deputati che hanno lasciato il Movimento, in casa Cinque Stelle prende corpo l’ipotesi di dimissioni da parte di Luigi Di Maio che potrebbe lasciare il ruolo di capo politico. Movimento 5 Stelle, ipotesi dimissioni da parte di Luigi Di Maio In occasione dell’incontro con i ministri del 22 gennaio, Luigi Di Maio, stando a quanto riferito dall’Adnkronos, potrebbe annunciare un passo indietro o almeno di lato. Il titolare del Ministero degli esteri potrebbe annunciare ai suoi la decisione di lasciare il ruolo di capo politico del Movimento 5 Stelle. Lo staff di Di Maio nega con fermezza l’indiscrezione. In occasione del consueto ... newsmondo

