L’ultimo saluto a Zi’ Gaetano | “Un esempio da seguire per tutti noi” VIDEO

Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Partecipazione e commozione per l'ultimo saluto a Gaetano Allegretti. Una figura amata da tutti, un simbolo del Sannio sportivo e non solo. Si sono svolti questo pomeriggio presso la chiesa dell'Addolorata, nel Rione Libertà, i funerali dell'ex massaggiatore e magazziniere del Benevento, scomparso ieri all'età di 89 anni. All'esterno una folla di amici, tifosi e semplici cittadini hanno voluto omaggiare "Zio Gaetano", a cui sono stati dedicati dei cori e uno striscione a firma del 'Primo Anello': "Uomo vero di sani valori, una vita dedicata ai nostri colori. Resterai sempre nei nostri cuori. Ciao Zio". Parole che si accompagnano a quelle dello striscione esposto ieri allo stadio Vigorito dalla Curva Sud: "Tra leggenda, storia ed arcano, riposa in pace orgoglio

