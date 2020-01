LIVE Cocciaretto-Kerber, Australian Open 2020 in DIRETTA: la giovane azzurra cerca l’impresa (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della seconda giornata – Cocciaretto-Schoofs – Cocciaretto-Di Lorenzo – Cocciaretto-Martincova – Il tabellone femminile Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del tabellone femminile degli Australian Open 2020 tra Elisabetta Cocciaretto e la tedesca Angelique Kerber, conclusivo del programma della Rod Laver Arena. Esordio di fuoco per la marchigiana nel suo primo main draw a Melbourne: l’avversaria, infatti, è una tre volte vincitrice Slam, di cui una proprio in Australia, dove nel 2016, in una storica finale, superò Serena Williams in tre set. Dopo Wimbledon, peraltro, questo è il torneo maggiore preferito dalla nativa di Brema, che proprio tre giorni fa ha compiuto 32 anni. Per lei un 2019 in leggero calo rispetto ai suoi standard abituali, con due finali ... oasport

