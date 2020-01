Lapo Elkann torna a camminare un mese dopo l’incidente (Di martedì 21 gennaio 2020) A distanza di un mese dal terribile incidente nel quale ha quasi perso la vita Lapo Elkann torna a camminare. La notizia è riportata dal settimanale Chi, che ha pubblicato alcune foto del rampollo della famiglia Agnelli. l’incidente di Lapo a Tel Aviv Era metà dicembre quando Lapo, di ritorno a Tel Aviv dopo una visita a Gerusalemme, è rimasto coinvolto in un grave incidente automobilistico ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’Assuta Hospital di Tel Aviv. In coma e con numerose fratture, i medici gli hanno salvato la vita sottoponendolo a diversi interventi chirurgici. dopo le operazioni Lapo è stato trasferito in una clinica svizzera, a Sankt Moritz, per proseguire la convalescenza. Risalgono alla prima settimana dell’anno le foto, sempre pubblicate da Chi, dell’imprenditore piemontese in sedia a rotelle, spinta da un amico che lo ha aiutato durante la ... thesocialpost

