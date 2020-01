La confessione di Ozzy Osbourne: «Ho il morbo di Parkinson» (Di martedì 21 gennaio 2020) Durante una intervista realizzata con Good Morning America, Ozzy Osbourne ha rivelato di soffrire del morbo di Parkinson. Una malattia che gli era stata diagnosticata già nel febbraio 2019, ma che aveva tenuto nascosto ai suoi fan fino ad oggi. La confessione di Ozzy Osbourne: «Ho il morbo di Parkinson» LEGGI ANCHE> Sharon Osbourne ha licenziato un suo assistente dopo averlo obbligato ad entrare nella casa in fiamme Quando Ozzy Osbourne interruppe il tour mondiale, si scatenarono le voci che non godesse di buona salute. Il cantante 71enne però è sempre stato molto riservato sulle sue condizioni di salute, e non stupisce quindi che abbia tenuto per sé e i suoi cari la diagnosi fattagli nel febbraio 2019. A quasi un anno di distanza la star della musica ha però deciso di parlarne pubblicamente. «Non sono bravo coi segreti. Non posso più girarci attorno, stavo finendo le scuse» ha detto ... giornalettismo

confessione Ozzy Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : confessione Ozzy