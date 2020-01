Ivan Gonzalez: “Natalia non mi piaceva, con Sonia nulla”, la verità al Gf Vip (Di martedì 21 gennaio 2020) Ivan Gonzalez parla di Sonia Pattarino al Grande Fratello Vip: emerge tutta la verità Ivan Gonzalez dopo giorni di silenzio al Grande Fratello Vip 4 si è finalmente sbottonato sull’avventura a Uomini e Donne. Sembrava voler evitare a tutti i costi di parlare di Sonia Pattarino, la sua scelta, tant’è che non ne ha parlato … L'articolo Ivan Gonzalez: “Natalia non mi piaceva, con Sonia nulla”, la verità al Gf Vip proviene da Gossip e Tv. gossipetv

lorenajgrande : RT @BITCHYXit: Ivan Gonzalez in costume durante la puntata del Grande Fratello Vip @BITCHYXit - GenovaOn : Ivan Gonzalez: la sua ex corteggiatrice Natalia Paragoni lo massacra - ChiccoseDOC : “GFVIP 4”: I CONTRASTI NON SOPITI FRA ANTONELLA E FERNANDA, IL FACCIA A FACCIA RITA-VALERIA MARINI, L’USCITA DI PAS… -