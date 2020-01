Immigrazione libera e parola vietata (Di martedì 21 gennaio 2020) “Chiunque, compreso Hitler e Stalin, è lieto di tollerare l’espressione di opinioni che condivide” ha scritto Noam Chomsky. Mi dispiace che i miei antichi miti Manuel Agnelli e Franco Arminio, partecipando (il primo in carne e ossa, il secondo in effigie) al raduno bolognese dei comunisti del Terzo ilfoglio

JPCK72 : RT @LaVeritaWeb: Progetto pronto: potrebbero vararlo dopo il voto in Emilia Romagna. Pd e 5 stelle sono d'accordo su sei punti che cancella… - redbus2012 : RT @LaVeritaWeb: Progetto pronto: potrebbero vararlo dopo il voto in Emilia Romagna. Pd e 5 stelle sono d'accordo su sei punti che cancella… - stellatizias : RT @LaVeritaWeb: Progetto pronto: potrebbero vararlo dopo il voto in Emilia Romagna. Pd e 5 stelle sono d'accordo su sei punti che cancella… -