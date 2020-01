GF VIP: la frecciatina di Serena Enardu a Barbara D’Urso (Di martedì 21 gennaio 2020) Come sappiamo, Pago è attualmente uno dei partecipanti del GF VIP edizione 2020. Sul cantante Serena Enardu ha rilasciato alcune dichiarazioni, attaccando inoltre Barbara D’Urso sui social. Quest’ultima sarebbe stata colpevole di alcune frecciatine nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso nei suoi confronti. Tutto sarebbe iniziato nel corso della prima settimana del reality Mediaset, quando Serena era stata isolata all’interno della Casa mentre attendeva di conoscere l’esito del televoto. In quel frangente c’era stata una discussione tra Barbarella ed Elga Enardu. GF VIP: Serena Enardu offesa con Barbara D’Urso? In un primo momento, come ricorda Coming Soon in un recente articolo, l’ex tronista aveva chiesto agli autori di Domenica Live un intervento per difendere sua sorella gemella, per poi tornare sui suoi ... kontrokultura

