Emis Killa single: "Io e la madre di mia figlia non siamo più insieme" - (Di martedì 21 gennaio 2020) Luana Rosato Emis Killa e Tiffany Fortini si sono lasciati: il rapper lo annuncia sui social e la sua ex compagna spiega che tutto è finito perché succede che "due persone non vedano più la vita nella stessa maniera" La storia d’amore tra Emis Killa e Tiffany Fortini è finita: dopo quasi otto anni d’amore e la nascita di una figlia, il rapper ha annunciato di essere nuovamente single. Non avvezzo al gossip, Emis Killa ha deciso di annunciare ufficialmente la fine della sua relazione dopo una serie di domande da parte dei follower più curiosi. Contrario a qualunque tipo di pettegolezzo, ha chiarito tramite delle Instagram story cosa accaduto con la ex compagna e chiesto che non vengano più fatte domande a riguardo. “Non amo spiattellare i ca..i miei sui social ma vedo che purtroppo a molti miei seguaci interessano e fanno domande a proposito – ha esordito lui su Instagram - ... ilgiornale

ItaliaNotizieV : Emis Killa e Tiffany si sono lasciati: i motivi - giova_dale : @barb1p Non bastava ernia no pure emis killa mo - barb1p : buong a me perché emis killa si è lasciato ed è di nuovo in piazza. ?????????????? -