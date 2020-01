Coppa Italia| Napoli-Lazio, probabili formazioni: Milik e Immobile dal 1′, Gattuso a caccia di riscatto (Di martedì 21 gennaio 2020) Napoli Lazio probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di Coppa Italia tra Napoli-Lazio valida per i quarti di finale. Partenopei a caccia di un pronto riscatto dopo le ultime cocenti delusioni in campionato. Periodo decisamente complicato, con Gattuso pronto a ridare verve e voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Stato … L'articolo Coppa Italia Napoli-Lazio, probabili formazioni: Milik e Immobile dal 1′, Gattuso a caccia di riscatto proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

