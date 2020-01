Calcio, Serie A 2019-2020: due turni di squalifica per Mario Balotelli, salterà Milan e Bologna (Di martedì 21 gennaio 2020) Probabilmente il giudice sportivo non ha voluto calcare troppo la mano e, quindi, Mario Balotelli salterà solamente le due prossime partite della Serie A 2019-2020. L’attaccante del Brescia, infatti, era stato espulso per proteste nei confronti dell’arbitro Antonio Giua nel corso del match contro il Cagliari di domenica scorsa. L’ex Inter, Milan e Liverpool si era visto sventolare sotto il naso un cartellino giallo per un fallo a centrocampo quindi un secondo dopo pochissimi istanti, per colpa di un paio di proteste un po’ troppo plateali nei confronti del direttore di gara sardo. A quel punto Balotelli era uscito dal campo prendendosela un po’ con tutti e, quindi, aveva seriamente rischiato che la squalifica fosse anche più salata. Sul malgrado, quindi, il classe 1990 salterà solamente il match casalingo contro il suo amato Milan e la trasferta di Bologna. ... oasport

SkySport : ???? Serie ?? – 20^ Giornata ?? #AtalantaSPAL 1-2 ? #Ilicic (16’) ? #Petagna (54’) ? #Valoti (60’) ?… - tuttosport : #Juve da record: almeno 50 punti dopo 20 partite nelle ultime 3 stagioni - Gazzetta_it : La #Lazio scrive ai tifosi che hanno fatto il saluto romano: 'Ci dovete 50 mila euro' -