Barbara Alberti, Signorini e il GF Vip. Tutti con Salvo Veneziano: “Vergognosi” (Di martedì 21 gennaio 2020) Si continua a parlare del caso ‘Salvo Veneziano’. Il concorrente è stato espulso dal Grande Fratello Vip dopo aver pronunciato frasi sessiste su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto scatenando una polemica infuocata. Nonostante l’espulsione di Salvo, alcuni inquilini della casa, noncurante delle telecamere puntate h24, si sono lasciati andare a delle esternazioni molto pesanti. In particolare Barbara Alberti, che nel commentare Pasquale Laricchia gli ha dato dell’assassino e violento. “Era furibondo ci avrebbe ucciso Tutti. Ieri sera esprimeva un’aggressività e un odio – aveva detto Barbara Alberti – Perché lui è troppo esibizionista per rinunciare a questo. Però odierà le donne, lui farà qualcosa di male alle donne”. E aveva aggiunto: “Aveva una faccia da assassino”. Parole durissime che non sono passate inosservate.



Nella ... caffeinamagazine

AndreaDianetti : 'Come sei elementare' Barbara Alberti la tocca sempre con classe. #GFvip - MarioManca : «Si tratta di uno stupro verbale. Una ragazza bella e libera invece di suscitare ammirazione e divertimento suscita… - GrandeFratello : Barbara Alberti non riesce a tollerare l'atteggiamento di Pasquale... e non le manda a dire ?? #GFVIP -