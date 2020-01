Unicef sconvolge, poveri sempre meno istruiti. Problema donne (Di lunedì 20 gennaio 2020) sconvolgenti i numeri sulla povertà resi noti da Unicef. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, una ragazza su tre non è mai andata a scuola. L’analisi è stata lanciata in occasione dell’incontro dei Ministri dell’Istruzione al forum Mondiale sull’Istruzione e in vista dell’incontro annuale del World Economic Forum. Oggetto degli studi Nei paesi presi … L'articolo Unicef sconvolge, poveri sempre meno istruiti. Problema donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

