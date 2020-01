Sono le Venti, Conte sul Nove: “Sardine? Nessun invito, sono attento a non mettere il cappello. Ma se vogliono, sono felice di incontrarle” (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Devo precisare che non è partito alcun invito da parte mia né da parte del mio staff a incontrare le Sardine, come è stato scritto erroneamente, ma non per spocchia o per distanza rispetto a un movimento così fresco. Semplicemente da parte mia c’è attenzione a non mettere Nessun cappello. Ma se loro vogliono un incontro ne sarei felice”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, ospite di sono le Venti, la nuova trasmissione di informazione di Peter Gomez, sul Nove Rivedi la puntata integrale di sono le Venti su Dplay L'articolo sono le Venti, Conte sul Nove: “Sardine? Nessun invito, sono attento a non mettere il cappello. Ma se vogliono, sono felice di incontrarle” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

petergomezblog : Peter Gomez ci presenta #sonoleventi: “Il giornalismo deve rialzare la schiena' - - LaStampa : Sette regioni su venti arrivano al 65% di differenziata fissato dalla normative. Salto in avanti per Sicilia e Moli… - mariell05882739 : RT @matteoc1951: @petergomezblog sto guardando sono le venti,lo guarderò ogni sera,grazie infinite per questo tuo impegno ,avevamo bisogno… -