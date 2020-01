Sondaggi elettorali | un confronto | i minority report degli istituti al 20 gennaio 2020

Sondaggi elettorali Tecnè : fiducia nel governo in sensibile calo : Sondaggi elettorali Tecnè: fiducia nel governo in sensibile calo Ad una settimana dal voto cruciale in Emilia Romagna, cresce la sfiducia nel governo giallo rosso. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire. Il gradimento del governo scivola al 25,8% (-0,7%) mentre aumenta la base di scontenti che passa dal 69,2% della scorsa rilevazione al 69,5% odierno. Non basta l’accordo con i sindacati sul cuneo fiscale ...

Sondaggi elettorali Index : Movimento 5 Stelle - prosegue il calo : Sondaggi elettorali Index: Movimento 5 Stelle, prosegue il calo I Sondaggi elettorali Index Research per Piazza Pulita, andati in onda il 16 gennaio, registrano poche variazioni di consenso tra i partiti. La Lega, dopo un inizio anno in negativo, torna al segno più attestandosi al 31,5% (+0,2). Da vedere settimana prossima se la decisione della Consulta di bocciare il referendum sul Rosatellum proposto da 8 consigli regionali di ...

Sondaggi elettorali TP - Lega al 32 - 9% - leggero recupero del PD : Sondaggi elettorali TP, Lega al 32,9%, leggero recupero del PD Quello che emerge dai Sondaggi elettorali del Termometro per Coffee Break su La7 è un panorama in parte evidente anche in altre rilevazioni, con la Lega in lento calo, più lontana dalle cifre delle europee, e ora al 32,9%, il PD che recupera un poco, anche in questo caso però senza tornare ai valori di maggio scorso, e si ferma al 19,4%. E’ sempre forte Fratelli ...

Sondaggi elettorali EMG - gli elettori M5S non sono per Conte candidato premier : Sondaggi elettorali EMG, gli elettori M5S non sono per Conte candidato premier Le intenzioni di voto nei Sondaggi elettorali di EMG per Agorà non evidenziano enormi cambiamenti. Vi è un calo della Lega, del 0,4%, che la porta esattamente al 30%, però compensata da un analogo incremento di Fratelli d’Italia, che cresce fino all’11%. Il PD arriva al 20% guadagnando uno 0,1%. Un decimo guadagnato anche da Italia Viva, ora al ...

Sondaggi elettorali Euromedia : Pd in crescita grazie a Sardine e crisi M5S : Sondaggi elettorali Euromedia: Pd in crescita grazie a Sardine e crisi M5S C’è tanta Libia nei Sondaggi elettorali di Euromedia per Porta a Porta realizzati il 13 gennaio. Agli italiani viene chiesto se l’Italia abbia ancora un ruolo centrale nella partita libica in cui stanno giocando diversi attori, dal presidente turco Erdogan a quello russo Putin. Il 51,9% risponde no. Tra le conseguenze del protrarsi della crisi libica ...

Sondaggi elettorali - Lega in netto calo : è sotto il 30% - perso il 3 - 6% in due mesi : Il Sondaggio effettuato dall'istituto Ixè per Carta Bianca evidenzia il calo della Lega, che perde mezzo punto percentuale e si attesta al 29%. La discesa dei consensi del Carroccio è costante da novembre, stando alle rilevazioni Ixè, con il 3,6% perso dal partito di Matteo Salvini in soli due mesi.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Piepoli : Autostrade - italiani per la revoca : Sondaggi elettorali Piepoli: Autostrade, italiani per la revoca Torna Povera Patria su Rai 2 e con essa tornano i Sondaggi elettorali dell‘Istituto Piepoli. Nella prima rilevazione dell’anno, il Carroccio viene dato in calo di mezzo punto al 31,5%. Si tratta di una tendenza ormai certificata da quasi tutti gli istituti demoscopici, tra cui il nostro. Quel che perde la Lega viene recuperato in parte da Fratelli d’Italia in ...

Sondaggi elettorali Ixè : Lega e Pd - il distacco scende a 9 punti : Sondaggi elettorali Ixè: Lega e Pd, il distacco scende a 9 punti Si riduce il distacco tra Lega e Partito Democratico a quasi dieci giorni dall’appuntamento elettorale in Emilia Romagna e Calabria. A sostenerlo è l’istituto Ixè nei suoi Sondaggi elettorali per Cartabianca. L’istituto guidato da Roberto Weber registra un ulteriore calo per il Carroccio che perde mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione e scende al 29%. ...

Sondaggi elettorali TP : fiducia - Salvini e Meloni davanti a Conte : Sondaggi elettorali TP: fiducia, Salvini e Meloni davanti a Conte Elezioni in Emilia Romagna, Libia e Iran. Questi i temi affrontati dagli ultimi Sondaggi elettorali di Termometro Politico ed illustrati da Gianluca Borrelli, presidente e fondatore di TP, durante la puntata di Coffee Break del 10 gennaio. Le intenzioni di voto di Tp registrano un sensibile calo per la Lega che scende dal 35,2 di fine dicembre al 33,1%. Torna al segno più ...

Nuovi Sondaggi elettorali in vista delle urne in Emilia-Romagna e Calabria: in crescita il PD, rimangono stabili Lega e Fratelli d'Italia Man mano che ci avvicina agli eventi elettorali il clima della politica si fa ancor più teso ed i Sondaggi si fanno sempre più importanti per avere una visione di quello che verosimilmente accadrà.

Sondaggi politici elettorali oggi 14 gennaio 2020 : Lega stabile - balzo del Pd : Sondaggi politici elettorali oggi 14 gennaio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Gli ultimi Sondaggi politici elettorali realizzati dall’istituto SWG per La7 forniscono buone notizie alla Lega, che rimane stabilmente il primo partito italiano con quasi il doppio delle preferenze degli inseguitori. Alle sue spalle, però, si registra un calo del Movimento Cinque Stelle e un balzo in avanti del Pd: tra i due partiti attualmente al ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega in calo di due punti - Pd in crescita : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in calo di due punti, Pd in crescita Già evidenziato da altri istituti demoscopici, il calo della Lega nelle intenzioni di voto di inizio anno è ormai tendenza. A certificarlo sono i Sondaggi elettorali Tecnè per Quarta Repubblica realizzati tra il 12 e il 13 gennaio 2020. Secondo la rilevazione, il Carroccio, rispetto ad un mese fa, avrebbe perso quasi due punti percentuali attestandosi al 31,7%. Primi ...

Sondaggi elettorali - il Pd in ascesa : da Natale ad oggi è cresciuto dell’1 - 4% : L'ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 conferma il primato della Lega, stabile rispetto alla precedente rilevazione risalente a prima delle feste natalizie. In netta crescita troviamo invece il Pd, che sale dell'1,4%. In calo di mezzo punto percentuale il Movimento 5 Stelle, salgono Forza Italia e Italia Viva.Continua a leggere

Sondaggi elettorali SWG - il PD cresce - +1 - 4% in tre settimane : Sondaggi elettorali SWG, il PD cresce, +1,4% in tre settimane Ritornano dopo la pausa natalizia i Sondaggi elettorali di Swg per il Tg di La7. E la maggiore novità sembra essere la crescita del PD. Che è di gran lunga il partito che maggiormente incrementa le proprie preferenze. Mentre la Lega rimane stabile e il Movimento 5 Stelle perde terreno. Due però sono le osservazioni importanti da fare. Da un lato il PD si porta ora a un ...