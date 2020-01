Simona Ventura a processo: non avrebbe pagato i debiti all’Agenzia delle Entrate (Di lunedì 20 gennaio 2020) La notizia del processo per dichiarazione infedele dei redditi a carico di Simona Ventura era emersa nell’ottobre 2019, e nell’ambito del procedimento che la vede imputata sarebbe emerso un dettaglio relativamente a un presunto debito tributario non pagato. Elemento, riporta Agi, che sarebbe inserito, nero su bianco, in una relazione dell’Agenzia delle Entrate. Simona Ventura: guai con il Fisco Guai con il Fisco per Simona Ventura, a processo per dichiarazione infedele dei redditi. Secondo quanto riportato dall’Agi, una nota dell’Agenzia delle Entrate del 16 ottobre 2019 – che il pm avrebbe citato in aula – indicherebbe che la conduttrice avrebbe “smesso di pagare” il debito tributario. Simona Ventura, imputata nell’ambito di un procedimento scaturito da un’inchiesta della Guardia di finanza e della Procura di Milano, sarebbe accusata di non aver pagato una somma di circa ... thesocialpost

AndreaPicariel : Spero che la Bellucci venga sostituita da Simona Ventura. #Sanremo2020 - carotelevip : @mad_anto20 Dopo il 'tocco' di Simona Ventura, risollevare quella fascia oraria sarà una impresa impossibile. Complimenti! - Simobal05 : RT @alessandroabbr5: Tutti a fare il tifo per Simona Ventura a Sanremo...???????? -