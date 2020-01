Scoperti lavoratori in nero: prendevano reddito di cittadinanza (Di lunedì 20 gennaio 2020) A Brescia sono stati Scoperti molti lavoratori in nero: alcuni di essi percepivano il reddito di cittadinanza e disoccupazione Un’operazione blitz da parte della Guardia di Finanza di Brescia ha portato alla luce un giro d’affari di lavoratori in nero nel settore della ristorazione e dell’organizzazione di eventi. Le forze dell’ordine hanno scoperto una rete … L'articolo Scoperti lavoratori in nero: prendevano reddito di cittadinanza proviene da www.inews24.it. inews24

SkyTG24 : Brescia, settore ristorazione: scoperti 250 lavoratori in nero - magicaGrmente22 : Sempre peggio. Brescia, scoperti 250 lavoratori in nero - Nonnadinano : RT @Miti_Vigliero: Brescia, scoperti 250 lavoratori in nero Nella ristorazione. Anche dei percettori di reddito cittadinanza- Ultima Ora -… -