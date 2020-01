Questo gatto colpito da congelamento è tornato a camminare grazie a 4 zampe in titanio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un veterinario russo ha restituito a un gatto colpito da congelamento la possibilità di camminare grazie ad una delicata operazione che ha sostituito le zampe ormai incancrenite dal gelo con degli arti in titanio stampati in 3D. Un veterinario russo ha restituito a un gatto colpito da congelamento la possibilità di camminare grazie ad una delicata operazione che ha sostituito le zampe ormai incancrenite dal gelo con degli arti in titanio stampati in 3D. Dymka, Questo il nome del gatto, è stato salvato da dottor Sergei Gorshkov, che, all’aiuto di uno specialista della stampa 3D della Tomsk Polytechnic University, è riuscito a procedere all’amputazione delle quattro zampe e all’applicazione di quattro arti in titanio grazie ai quali il gatto è di nuovo in grado di camminare. Dopo aver rischiato la morte nel 2018 per essere rimasto all’esterno nel gelo siberiano, ... limemagazine.eu

