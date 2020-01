Pedro Valti (“per me è la cipolla”) attacca Amadeus: “presto tutti sapranno cosa mi hai fatto” (Di martedì 21 gennaio 2020) Se il nome Pedro Valti non vi dice nulla, sicuramente l’espressione “per me è la cipolla” vi rinfrescherà la memoria. Si, stiamo parlando proprio di quel Pedro Valti che in una puntata de L’Eredità mandò su tutte le furie Amadeus, allora conduttore. Il cremasco, infatti, bloccato sul gioco cominciò a rispondere a casaccio ad Amadeus. Il conduttore, piccato, decise di invitare Pedro a lasciare lo studio. Dopo diverso tempo Pedro aveva rivelato che secondo lui i giochi fossero truccati e che, uscire per uscire, tanto valeva farlo con stile. Dopo tanti anni, però, Pedro Valti è tornato alla riscossa con un post su Instagram, rivolgendosi ad Amadeus dopo le polemiche che lo hanno visto protagonista la scorsa settimana. Nel post, un Pedro Valti piuttosto invecchiato dichiara: Amadeus! cosa mi combini? L’hai fatta grossa eh? Ma ti pare il caso di ... trendit

CannellaBa : RT @CannellaBa: Amadeus Amadeus, mi inviti la Leotta, Benigni, Georgina e Fiorello e non m’iniviti tra i “special guest” Pedro Valti?! Ques… - CannellaBa : Amadeus Amadeus, mi inviti la Leotta, Benigni, Georgina e Fiorello e non m’iniviti tra i “special guest” Pedro Valt… - silviodifede : BREAKING NEWS: Amedeus rimosso da Sanremo. Al suo posto presenterà Pedro Valti -