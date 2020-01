Neonata morta a Roma, indagata la madre (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una Neonata è morta a Roma dopo essere stata ricoverata per alcune ferite. Iscritta sul registro degli indagati la madre. Roma – E’ morta la Neonata ricoverata a Roma per alcune ferite. La piccola, nata in casa ad Acilia, periferia Sud della Capitale, è stata trasportata d’urgenza in ospedale per alcune ferite. I medici hanno riscontrato una compatibilità con un profondo trauma cranico e per questo motivo la madre 30enne è stata iscritta sul registro degli indagati. La Procura, inizialmente, nei suoi confronti aveva contestato l’accusa di tentato omicidio che a questo punto dovrebbe trasformarsi in omicidio volontario. Non è ancora chiaro cosa ha spinto la donna a compiere questo gesto, indagini in corso. Neonata morta a Roma, il magistrato valuta l’autopsia Il magistrato potrebbe autorizzare l’autopsia sul corpo della vittima per capire ... newsmondo

