Molesta studentesse sul bus e si difende così: “Sono non vendente, le ho toccate involontariamente” (Di lunedì 20 gennaio 2020) "Sono una persona non vedente, chiedo aiuto per salire sui mezzi, quindi se ho toccato delle ragazzine nelle parti intime, l'ho fatto involontariamente e in una buona fede", la giustificazione di un 40enne accusato di aver Molestato tre studentesse su un bus a Milano. fanpage

