Meteo Finlandia: dal super gelo al clima mite, tutto in una notte (Di lunedì 20 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: la mattina del 19 Gennaio ha visto un clima particolare in Finlandia, divisa in due nelle condizioni Meteorologiche così differenti tra nord e sud. Una temperatura minima di -37,9°C è stata registrata a Utsjoki, località della Lapponia settentrionale, ed è la temperatura più bassa registrata in questa stagione invernale 2019-20. Tuttavia fa da singolare contrasto il fatto che nel sud della Finlandia le temperature minime siano state invece al di sopra dello zero. I +4,9°C registrati ad Helsinki fanno sì che vi siano ben 42,8°C di differenza tra nord e sud della Finlandia, una situazione veramente rara per queste zone. meteogiornale

