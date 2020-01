Mestre, una donna si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori: è grave (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si è versata addosso del liquido infiammabile di fronte alla sede del Tribunale dei minori di Mestre e si è data fuoco: la donna è ora in ospedale, in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, il gesto sarebbe da mettere in relazione ad un procedimento della giustizia civile che la vede coinvolta. La donna è stata subito soccorsa e intubata sul posto: inizialmente è stata portata all’ospedale all’Angelo di Mestre, nel comune di Venezia, poi trasferita d’urgenza al Centro grandi ustionati di Padova. Di fronte al Tribunale sono stati ritrovati una tanica con del liquido infiammabile e un cartello in cui la donna spiega le ragioni del gesto, insieme a una fotografia. Sull’accaduto indaga la Polizia. L'articolo Mestre, una donna si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori: è grave proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

