Live non è la D'Urso, il lunedì felice di Barbara e Mediaset: ascolti, botto share e punte di spettatori (Di lunedì 20 gennaio 2020) Prima serata. La sfida delle sfide. Il Live Non è la d’Urso supera il 14% (con picchi superiori alla media degli altri programmi ed oltre 2,5 milioni di spettatori mentre il film di Rai1 Chi m’ha visto si ferma al 12,8%, Live 14,1% con picchi di 3 milioni di spettatori. Su La7, invece, Giletti con N liberoquotidiano

