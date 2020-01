LIVE Caruso-Tsitsipas 0-6 1-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: il siciliano conquista il primo game del match (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Tsitsipas (0-6 1-2) – Caruso fuori giri con il rovescio. 40-15 Ace di seconda. 30-15 Quando Tsitsipas accelera Caruso non riesce a mantenere quel LIVEllo di velocità: anche stavolta dritto in rete. 15-15 Raro errore con il dritto del greco. 15-0 Attacca bene Tsitsipas e chiude con la volée a rete. GAME Caruso (0-6 1-1) – Prima robusta e finalmente Caruso si sblocca. Vediamo se questo primo game può aiutare il siciliano a giocarsela maggiormente alla pari. A-40 Errore di Tsitsipas con il dritto, altra chance per conquistare il primo game dell’incontro per Caruso. 40-40 Caruso out con il dritto. Deuce. A-40 Bel punto, lo vince Caruso con un buon passante sull’attacco a rete di Tsitsipas. 40-40 Out il dritto di Tsitsipas. 30-40 Tsitsipas accelera ancora con il dritto. Subito break point per il greco. 30-30 ... oasport

