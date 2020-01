Le ragioni di Harry: «Volevamo rinunciare solo ai fondi pubblici ma non era possibile. Ora spero in una vita tranquilla» (Di lunedì 20 gennaio 2020) «Devo dire che posso solo immaginare quello che potreste aver sentito o forse letto nelle ultime settimane. Per questo voglio che ascoltiate da me la verità, per quanto posso condividere. Non come un principe, un duca, ma come Harry, la stessa persona che molti di voi hanno visto crescere negli ultimi 35 anni, ma con una prospettiva più chiara». Lo ha detto ieri, 19 gennaio, in apertura il principe Harry ad un evento di beneficenza, mentre, leggendo il discorso preparato in precedenza, parlava al pubblico visibilmente commosso (potete leggere l’intero discorso nel tweet qui sotto). The Dukes emotional speech at tonight’s charity event in full: <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f495.png" alt=" open.online

Profilo3Marco : RT @Lettera43: Dal problema dei costi al nodo costituzionale: le ragioni di una convivenza difficile. - EdoardoDiMartin : RT @Lettera43: Dal problema dei costi al nodo costituzionale: le ragioni di una convivenza difficile. -