Gregoretti: iniziata seduta Giunta Senato, maggioranza assente (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dieci Senatori presenti su ventitrè all'inizio della seduta della Giunta per le immunità del Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per la vicenda Gregoretti. Sono presenti solo i rappresentanti della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Quelli della maggioranza non partecipano ai lavori. La seduta, sostengono, è stata convocata contro le norme previste dal Regolamento. agi

fisco24_info : Gregoretti: iniziata seduta Giunta Senato, maggioranza assente: Dieci senatori presenti su ventitrè all'inizio dell… -