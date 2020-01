Grande Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa chiede perché Serena Enardu è entrata in casa: la risposta di Pago spiazza tutti (Di martedì 21 gennaio 2020) Pago vuole tornare con Serena Enardu? Dopo l’incontro al Grande Fratello Vip se lo stanno chiedendo in molti. La coinquilina del cantante, Fernanda Lessa, ha voluto approfondire chiedendo al diretto interessato se ci siano speranze di una riconciliazione. Quel che non è chiaro è il perché Serena abbia varcato la porta rossa, nonostante i due non stiano più insieme dai tempi di Temptation Island. «Raccontami di Serena, state ancora insieme?». «No», ha risposto in maniera secca Pago. «E cosa è venuta a fare qui dentro allora?», ha chiesto a quel punto Fernanda. «Lei – ha spiegato Pago – voleva solo finire la storia, quando uno la vuole finire, vede tutto brutto, ti ricordi solo le cose che vanno male… Tralasciando i modi, abbiamo capito che quando le cose non vanno bisogna parlare e affrontare i problemi. Lei è venuta qua perché era già un po’ di tempo che cercava ... attualitavip.myblog

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - QuiMediaset_it : Nel nuovo appuntamento con #GFVIP @ValeriaMariniVM torna nella casa per un confronto con #RitaRusic. Al televoto… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… -