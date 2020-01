Ex Ilva, ArcelorMittal ferma l’acciaieria 1: a rischio 250 posti di lavoro (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ex Ilva, ArcelorMittal ferma l’acciaieria 1 fino a marzo. La decisione è stata comunicata dall’azienda ai sindacati. TARANTO – Nuovi guai per l’ex Ilva. In attesa di uscire dall’empasse con il Governo, ArcelorMittal ha deciso di fermare l’acciaieria 1 fino a marzo. La decisione è stata comunicata dalla stessa azienda ai sindacati spiegando che i nuovi assetti produttivi “sono dovuti a uno scarso approvvigionamento di materie prime e all’attuale capacità produttiva legata alle commesse“. La chiusura di questa ‘sezione’ porterà ad una riduzione di unità da 477 a 227 unità con 250 lavoratori che andranno in cassa integrazione per i prossimi due mesi in attesa della riapertura. Numeri a ribasso per l’ex Ilva Numeri a ribasso nel 2019 per ArcelorMittal. Secondo i dati forniti dalla stessa azienda, ... newsmondo

NewsMondo1 : Ex Ilva, ArcelorMittal ferma l’acciaieria 1: a rischio 250 posti di lavoro - GiorgioMesch : RT @palmiottid: Ex Ilva, ArcelorMittal ferma l’acciaieria 1 @sole24ore - palmiottid : Ex Ilva, ArcelorMittal ferma l’acciaieria 1 @sole24ore -