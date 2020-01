De Marino su Murolo: “Capri o Sorrento? ‘Scalinatella’ fu scritta per Positano” (VIDEO) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – “La famosa ‘Scalinatella’, negli anni ’50, fu scritta per la voce di Roberto Murolo e magistralmente interpretata con la sua chitarra, per omaggiare e ‘lanciare’ Positano, allora paese semi sconosciuto della costiera”. Il maestro Espedito De Marino, domenica sera alla Sala Pasolini di Salerno, svela alle 120 persone presenti allo spettacolo in ricordo del cantautore napoletano nato 108 anni fa un aneddoto che, giura, finora è stato ammantato di mistero. Per quale paese è stata composta la famosissima canzone? Capri, Sorrento o Positano? De Marino, che di Murolo è stato per un quarto di secolo il chitarrista, tramanda il personale racconto che l’artista sovente gli ripeteva di un episodio in Rai allorquando, sessant’anni fa, fu indotto a chiarire origine e finalità della canzone. Episodio ... anteprima24

