CorSport: il Napoli chiede all’Olympiacos di attendere per Tsimikas (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Napoli continua a muoversi sul mercato. Occorre trovare un fluidificante a sinistra, per far rifiatare Mario Rui, scrive il Corriere dello Sport. Hysaj va meglio sulla destra e comunque, in occasione dell’emergenza difensiva delle ultime settimane, la coperta si è rivelata troppo corta. Ecco perché resta fermo l’obiettivo Tsimikas. “Il Napoli resta presente sul mercato, ha già chiesto all’Olympiacos di attendere un po’ per verificare se esistano le condizioni per chiudere la trattativa Tsimikas. Ne hanno parlato un paio di settimane fa, si sono ripromessi di aggiornarsi, il telefono accorcia le distanze ma questo vale per tutti, perché anche l’Arsenal si è presentato in qualche modo in Grecia per capire”. L’ipotesi Tsimikas è legata al futuro di Ghoulam. Per l’algerino, ricorda il quotidiano sportivo, c’è stata una significativa apertura per il Watford, ma “Ghoulam ha intenzione di ... ilnapolista

napolista : CorSport: il #Napoli chiede all’#Olympiacos di attendere per #Tsimikas Resta prima da sciogliere il nodo #Ghoulam,… - zazoomnews : CorSport: confronto di 90 minuti tra Gattuso e il Napoli. Il tecnico: “Non voglio dimettermi” - #CorSport:… - zazoomnews : CorSport: confronto di 90 minuti tra Gattuso e il Napoli. Il tecnico: “Non voglio dimettermi” - #CorSport:… -