Brad Pitt e Jennifer Aniston, la reunion più attesa di sempre (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ci sono voluti quasi 18 anni, ma finalemente è andata in scena la reunion di Brad Pitt e Jennifer Aniston, una delle più attese nella storia (del gossip) dello show business. È successo dietro le quinte dei Sag Awards 2020, con le due star che ridono e si abbracciano, a favore dei fotografi e del pubblico di tutto il mondo. Tutti pazzi per Jennifer Aniston e Brad Pitt ai SAG Awards 2020Jennifer Aniston e Brad Pitt ai SAG Awards 2020Giocando con il genere del fotoromanzo, ecco l'incontro tra i due attori con tanto di ipotetico dialogo: «Ciao, come stai? Bravissimo!»Emma McIntyreJennifer Aniston e Brad Pitt ai SAG Awards 2020«Bravo, complimenti! Fatti abbracciare»Vivien KillileaJennifer Aniston e Brad Pitt ai SAG Awards 2020«Ti lascio festeggiare, a dopo! »Vivien KillileaJennifer Aniston e Brad Pitt ai SAG Awards 2020Emma McIntyreJennifer ... gqitalia

